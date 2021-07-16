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Происшествия16 июля 2021 16:53

В Воронежской области разбился при столкновении с деревом молодой мотоциклист

Парень скончался на месте аварии
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварии

Последствия аварии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

16 июля около 7:00 в Верхнемамонском районе23-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал с дороги. Молодой человек не смог удержать свой транспорт и врезался в дерево.

ДТП случилось на 16 км 850 м автодороги «Верхний Мамон-Гороховка-Ольховатка».

- В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.