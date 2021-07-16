На реке Дон в Воронежской области бросили без присмотра севшую на мель баржу

Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Вблизи села Духовое на реке Дон села на мель грузовая баржа с оборудованием, которое предназначено для использования в энергетической промышленности.

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования выехали в Лискинский район. Но когда они пришли к судну, оказалось, что на борту нет людей.

- Установить владельца плавсредства не представилось возможным, - сообщают в ведомстве. - В связи с тем, что бесконтрольное размещение оборудования может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, направлена информация о данной ситуации, для срочного реагирования.

В апреле и в мае 2021 года такие же баржи сдались на мель в Семилукском районе Воронежской области. При этом работы по выгрузке технологических узлов, использующихся в энергетической отрасли, проводились без согласования в уполномоченных ведомствах. Тогда даже началось расследование в отношении компании, засыпавшей береговую линию реки Дон песком.