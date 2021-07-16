В Воронеже инспекторы ДПС устроили рейд на автомобили с нечитаемыми номерами

Полицейские предупреждают, что подобные рейды продолжатся Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже инспекторы устроили рейд на автомобили с нечитаемыми, грязными номерами, в том числе иностранными. Некоторые владельцы специально «прячут» государственные цифры, чтобы скрыться от средств автоматической фиксации нарушений.

Во время таких рейдов в отношении водителей, своевременно не оплативших штрафы, составляется административный материал по статье 20.25 КоАП РФ. Что может обернуться штрафом в двойном размере или арестом до 15 суток.

Только за время прошедшего рейда привлечено 14 водителей, своевременно не оплативших задолженность по штрафам и один водитель доставлен в суд.

Инспекторы ДПС останавливали и тех, у кого по тем, или иным причинам аннулирована регистрация на транспортное средство. У таких водителей и вовсе могут отобрать автомобиль.

- Некоторые водители, покупая автомобиль по договору купли-продажи, в течение 10 дней не ставят автомобиль на регистрационный учет и продолжают ездить, не уплачивая транспортный налог и штрафы за нарушения, выявленные посредством фотофиксации, ведь все они будут приходить бывшему владельцу. Вот такие водители попадают в поле зрения инспекторов ДПС и привлекаются к ответственности за то, что своевременно не поставили автомобиль на регистрационный учет. В ходе мероприятия два таких водителя были привлечены к ответственности, у них изъяты свидетельства о регистрации транспортного средства и государственные регистрационные знаки, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.