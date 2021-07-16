В самом центре Воронежа рабочие вырыли авиационный реактивный снаряд

Фото: Паблик ВКонтакте "Спасатели Воронежской области"

Утром 16 июля расчет взрывотехников аварийно-спасательной службы Воронежской области выехал к местному диагностическому центру. У дома №5а на площади Ленина рабочие во время земляных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Оказалось, что это боевая часть 82 мм авиационного реактивного снаряда. По разрушительному воздействию такой боеприпас идентичен 76 мм артиллерийскому фугасному снаряду.

Боеприпас в итоге был изъят и вывезен для уничтожения на установленной подрывной площадке полигона «Погоново» в Хохольском районе.