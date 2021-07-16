Метеорологи предупреждают о надвигающихся на Воронежскую область ливне и граде

При грозах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

16 июля с 18:00 до 17 июля 18:00 местами по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни, град, при грозах местами порывы ветра 15-18 м/с. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях пришло от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением ветхих рекламных конструкций, веток и сучьев деревьев, кранового оборудования, повреждением кровли зданий, перебоями в работе аэропорта, задержками и отменами авиарейсов, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Помните, что при возникновении чрезвычайной ситуации вы можете звонить по телефонам: ОДС ЦУКС – 01; телефон доверия – 277-99-00; дежурная диспетчерская служба – 296-93-69, мобильный – 112.