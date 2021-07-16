Жительница Воронежа на «электронных торгах» потеряла взятые в кредит 2,6 млн рублей

39-летняя жительница Воронежа наткнулась в интернете на объявление о том, как, участвуя в электронных торгах, якобы можно быстро подзаработать. Женщина решила проверить способ. Она связалась с представителем компании.

Ей рекомендовали внести стартовую сумму, а также установить приложение, с помощью которго якобы можно было заключать финансовые сделки и следить за ростом дохода. Женщина оформила кредит и внесла на указанные ей реквизиты более 2,6 миллионов рублей.

Около трех недель женщина регулярно общалась с «персональным менеджером» с помощью сообщений и звонков. Та давала рекомендации по более выгодным условиям вложения денег и регулярно демонстрировала «доход».

Спустя еще несколько дней жительница Воронежа решила вывести деньги из оборота. В ответ ей предложили наоборот внести дополнительные средства якобы для погашения различных государственных пошлин. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.