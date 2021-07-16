В Воронеже к 13 годам приговорили киллера, по ошибке застрелившего 23-летнего сына рамонского предпринимателя

Автомобиль бизнесмена, за рулем которого в злополучный день оказался его сын Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В Воронеже областной суд приговорил 61-летнего киллера из Москвы к 13 годам колонии строгого режима. Смягчить приговор убийце удалось за счет досудебного соглашения о сотрудничестве.

Мужчина признан судом виновным в убийстве (п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) и взрывного устройства (ч.1 ст. 222.1 УК РФ).

Ранее мы рассказывали, что киллера наняли, чтобы тот расправился с отцом молодого человека. Убийца собирался подстеречь жертву за рулем автомобиля «Nissan». Но в тот злополучный день на водительском сидении оказался его 23-летний сын бизнесмена.

Москвич шесть раз выстрелил в из пистолета в 23-летнего парня. Тот скончался на месте преступления. Позже выяснится, что наемный убийца взялся за «дело» за 1 миллион рублей. Его взял на работу 52-летний товарищ бизнесмена.

Киллер выкинул оружие и свою куртку в ближайшем лесу, попутно потеряв перчатку... Как раз по куртке и потерянной перчатке был выявлен генетический профиль преступника.

Следователям удалось выйти на 61-летнего жителя столицы. Его задержали. Мужчина полностью признал вину.

- Воронежским областным судом в настоящее время продолжается рассмотрение по существу уголовного дела в отношении организатора и пособника убийства, а также мужчины, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, - сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелев.