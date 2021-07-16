В Воронежской области 16-летний подросток устроил массовое ДТП

Автомобиль, на котором катались подростки Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

15 июля в селе Старая Криуша Петропавловского района 16-летний подросток за рулем автомобиля «ВАЗ-210740» устроил массовое ДТП. Юноша примерно в 15:35 проезжал мимо дома №7 по улице Молодежная. Он должен был пропустить встречный автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого был 31-летний местный житель, но не сделал этого.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате столкновения Hyundai Solaris по инерции отлетел в стоящий на перекрестке автомобилем «УАЗ» под управлением 49-летнего мужчины.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель «ВАЗ-210740» и его пассажир, 15-летняя местная жительница, получили повреждения различной степени тяжести, на автомобиле скорой медицинской помощи доставлены в медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.