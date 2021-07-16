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Происшествия16 июля 2021 11:42

В Воронежской области погиб монтажник, сорвавшийся в котлован строящегося бассейна

ЧП случилось, когда рабочий день уже завершился
Олег ИВАНОВ
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Инспекторам предстоит установить, все ли меры безопасности были соблюдены на строительной площадке

Инспекторам предстоит установить, все ли меры безопасности были соблюдены на строительной площадке

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

14 июня примерно в 17:50 минут на строительной площадке плавательного бассейна в городе Бобров Воронежской области в котлован сорвался слесарь-монтажник. 34-летний работник упал уже после окончания рабочего дня. Работами на объекте занимается «Воронежстройреконструкция».

- В результате падения сотрудник получил тяжелые травмы и был доставлен в районную больницу. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая, - сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области.