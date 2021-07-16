В Воронежской области пять человек пострадали в столкновении двух отечественных автомобилей

15 июля примерно в 23:40 в Борисоглебске на улице Советская столкнулись автомобили «ВАЗ-21102» и «Шевроле-Нива».

За рулем «десятки» был 23-летний местный житель. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил ехавшей по главной дороге «Ниве». 28-летний водитель также не успел затормозить.

- В результате ДТП водитель «Шевроле Нива» и его 28-летняя пассажирка, а также водитель автомобиля «ВАЗ-21102» и двое его пассажиров, местные жительницы, 16 и 17 лет, доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 112 ДТП, из них в областном центре – 85, на федеральных трассах - 9, в районах области – 18. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек.