В трех районах Воронежской области произошел значительный рост заболеваемости COVID-19

На протяжении последних трех недель в Воронежской области отмечен значительный рост заболеваемости COVID-19 в Терновском, Острогожском районах и Борисоглебском городском округе. Там также превышен эпидпорог по ОРВИ.

При этом самый низкий охват тестирования на коронавирус также отмечен в Терновском районе и Борисоглебском городском округе. Об этом рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

Если в июне групповая заболеваемость не регистрировалась, то уже за две недели июля зарегистрировано 11 очагов. Сейчас действуют 7 активных очагов. Основная причина заболевания - появление инфекции в коллективах с непривитыми сотрудниками.

Ранее оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса сообщил 15 июля о том, что среди заболевших стало больше молодежи.

Утром 15 июля в Воронежской области было зарегистрировали 454 новых случая заболевания.