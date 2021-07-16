В Воронежской области реку Дон проверят на наличие нефтепродуктов, ртути и аммиака

Воду реки Дон, протекающей в Воронежской области, проверят на наличие нефтепродуктов, ртути, цинка, железа, меди, марганца, нитритов, фенолов, аммиака, аммоний-ионов, фосфатов по Р, взвешенных веществ и БПК5.

Исследования проведут эксперты специализированной лаборатории – Воронежского филиала ЦЛАТИ по ЦФО.

Ранее мы писали, что с июля по октябрь 2021 года в Воронежской области и соседней - Липецкой пройдет наблюдение за экологическим состоянием акватории и водоохранных зон реки Дон.

Отбор проб проведут на шести участках Воронежской области: в районе сброса сточных вод от очистных сооружений РВК Воронеж, МУП города Нововоронеж «Аквасервис», МУП «Водоканал» города Лиски, МКП «Богучаркоммунсервис» города Богучар, в зоне расположения Нововоронежской атомной станции АО «Росатом», а также в месте впадения реки Воронеж в реку Дон.

- Мы оценим комплексное состояние реки, качество воды и донных отложений, соблюдение режима водоохранных зон. При выявлении мест захламления будем активно взаимодействовать с местными органами власти и экоактивистами для наведения порядка, - отметил руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Определены также 11 территорий для уборки берегов: в Рамонском, две территории в Семилукском, Острогожском, Лискинском, две в Подгоренском, Россошанском и Верхнемамонском районах. Общая площадь земель, где будет наведен порядок, составляет более 18 тыс. кв. м.

Реабилитация реки Дон и обустройство ее прибрежной полосы позволят создать места рекреации и развить велосипедный и водный туризм.