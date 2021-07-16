В Воронежской области готовы к приступить ревакцинации

В Воронежской области готовы к процессу ревакцинации, он будет запущен сразу после согласования федеральным центром сроков и объемов поставки вакцины.

Сейчас воронежские медики ожидают от Минздрава сроков поставки вакцины для ревакцинации.

- Ревакцинацию можно проходить через 6 месяцев после вакцинации или перенесенного коронавируса, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса сообщил 15 июля о том, что среди заболевших стало больше молодежи.

Утром 15 июля в Воронежской области было зарегистрировали 454 новых случая заболевания.