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Происшествия15 июля 2021 18:50

Спасатели сообщили о ликвидации крупного пожара в Воронеже

С огнем на проспекте Труда боролись полтора часа
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о ликвидации пожара на проспекте Труда, 127, где в четверг загорелось двухэтажное здание отеля. Справиться с огнем удалось в 18.08.

32 спасателя и 8 машин боролись с пожаром больше полутора часов. К счастью, никто из людей в ЧП не пострадал, не потребовалась и эвакуация. Но для размещения рукавов с водой пришлось перекрывать движение на улице.

Точная площадь пожара и причины его возникновения выясняют эксперты.