У машины из Ростова на воронежской трассе взорвалось колесо редкого диаметра

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На трассе в Кантемировском районе у «Тойоты» из Ростова случилась поломка – взорвалось колесо. Находившаяся в салоне иномарки семья оказалась в довольно сложной ситуации: ни домкрата, ни запаски у них не оказалось. Кроме того, диаметр колеса был редким - R17.

Стоящую на «аварийке» иномарку заметили патрульные ДПС Кантемировского района. Полицейские выяснили причину остановки и вызвались помочь ростовчанам.

- Полицейские обзвонили несколько шиномонтажей, прежде чем нашли то, что нужно, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Сотрудники одного из сервисов, расположенного в 15 километрах от места поломки, рассказали, что у них есть данная покрышка, оставшаяся от предыдущего клиента.

Полицейские погрузили в машину диск от «Тойоты» и отвезли его в автосервис, где сотрудники шиномонтажа перебортовали шину. После этого полицейские помогли установить колесо на место и ростовчане, поблагодарив полицейских, продолжили свой путь.