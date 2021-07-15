В Воронеже детсад закрыли из-за нашествия блох

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже из-за нашествия насекомых закрыли детский садик №37. Дошкольное учреждение располагается в Березовой Роще на первом этаже жилого дома, в подвале которого расплодились земляные блохи. Следы от укусов насекомых родители заметили на воспитанниках детсада.

Мэрия несколько раз обращалась в УК с просьбой провести дезобработку от вредителей. Но устранить проблему пока не удалось.

На время проведения дезинфекции воспитанников распределили по соседним детсадам.

В УК рассказали, что за последний месяц поступило три заявки на дезинсекцию, все они от администрации детского сада. При этом жители коммунальщикам на насекомых не жаловались.

- Мероприятия по травле блох в местах общего пользования – на первых этажах всех четырех подъездов и в приямках (технические углубления для общедомовых труб в подъездах), мы проводили 15 июня, 5 июля и сегодня, - рассказали в УК. - О работах предупреждали администрацию детского сада, чтобы процесс обработки не помешал деятельности детского учреждения.

По словам коммунальщиков, дом №56 по ул. Березовая Роща не имеет подвала. Трубы отопления, воды и канализации проходят в технических углублениях под полами первого этажа, где как раз размещается детское учреждение. Есть вероятность, что блохи перемещаются в пустотах под полами и, чтобы решить проблему распространения насекомых, необходимо вскрывать напольное покрытие в группах и проводить более глубокую дезинсекцию именно помещений сада. Мы готовы оказать в этом всю возможную помощь.