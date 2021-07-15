В Воронежской области рабочий, упав в котлован, сломал позвоночник и разбил голову

Фото с сайта СУСК по Воронежской области

Вечером в среду, 14 июля, на строительной площадке плавательного бассейна в городе Боброве произошел несчастный случай. 34-летний рабочий упал в вырытый котлован глубиной 5 метров.

С места ЧП пострадавшего увезли в больницу, где предварительно диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника.

По факту ЧП СУ СК по Воронежской области организовал процессуальную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и сотрудников организации, назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью мужчины.