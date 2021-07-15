На благоустройство сквера имени Костомарова в Воронеже потратят 12 млн рублей

На благоустройство сквера имени Костомарова в Воронеже планируют потратить до 12,4 млн рублей, об этом сообщает De Facto. Победитель будет должен до 1 октября отремонтировать тротуары, установить урны и скамейки, смонтировать спортивную и детскую площадку, установить освещение. Заявки принимаются до 21 июля, результаты подведут - 23-го числа.

Ранее в Воронеже объявили конкурс на реализацию проекта благоустройства сквера между Облдумой и диагностическим центром. Стартовая стоимость контракта составляет 36 млн 889 тысяч рублей. А завершить работы подрядчик обязан к 1 октября 2021 года.