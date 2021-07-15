В Воронеже обновленный парк «Орленок» планируют открыть до середины сентября

Основной объем работ в парке, как отмечают в городской администрации, выполнен Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Воронежский парк «Орленок» в обновленном виде должен открыть свои двери до середины сентября. По крайней мере, таковы финальные сроки контрактов с новыми подрядчиками.

- После выхода всех подрядчиков на объект и оценки темпов по каждому виду работ можно будет точнее сказать о возможных датах их завершения, - сообщили 15 июля в пресс-службе мэрии.

Окончательного решения по датам возможного технического открытия части парка пока не принималось.

До пандемии коронавируса парк планировали открыть 30 ноября 2020-го. Потом дату свободного доступа горожан в «Орленок» передвинули на весну 2021 года. Говорилось и о том, что территория будет доступна хотя бы к началу лета..

Основной объем работ в парке, как отмечают в городской администрации, выполнен. Но после банкротства двух подряд крупных организаций, которые вели благоустройство, и, соответственно, расторжения контрактов, уложиться в ранее существовавшие в контрактах сроки оказалось просто невозможно.

- Было принято решение больше не искать одного генподрядчика на оставшийся объем, так как пандемия и рост стоимости материалов дают свои плоды. Крайне не хотелось бы вновь оказаться в ситуации, когда исполнитель окажется несостоятельным и остановятся вообще все работы. Оставшиеся виды благоустройства были разделены на отдельные торги и выполнен поиск исполнителей по направлениям. Продолжение озеленения уже идет, подрядчик определен, и его специалисты работают в парке, - комментируют в мэрии.

Торги также завершены в другим видам работ: определены исполнители по завершению инженерных и декоративных работ по фонтану, по завершению монтажа системы освещения, по ремонту входных групп и по ряду других направлений.

Однако по техническим причинам не состоялась одна закупка. Речь идет об обустройстве детской игровой территории. Они будут объявлены вновь.