В Воронежской области женщина пыталась «выкупить» у полицейских своего сына, попавшегося с наркотиками

Женщина пыталась вручить деньги полицейскому в его служебном кабинете Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в крупном размере. В мае 2021 года полиция возбудила уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, которого задержали по подозрению в хранении наркотиков. На следующий день в кабинет замначальника отдела полиции по Богучарскому району пришла 51-летняя мать подозреваемого, жительница Ростова-на-Дону, и предложила полицейскому 200 тысяч рублей за непривлечение сына к ответственности.

- Несмотря на разъяснения сотрудника полиции о том, что данные действия являются уголовно-наказуемыми, обвиняемая своих намерений не изменила и попыталась передать должностному лицу денежные средства, предварительно положив кошелек с деньгами на приставной стол в кабинете,- сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - Полицейский от получения взятки отказался, сообщив о предложении коррупционного характера в дежурную часть.

Женщину задержали на месте преступления. На допросе она призналась в попытке дачи взятки. Теперь ее судьбу будет решать суд.