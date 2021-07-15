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Общество15 июля 2021 9:45

Воронежцев ожидают грозовые и душные выходные

Характер погоды изменится уже в пятницу
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Дни аномальной жары в Воронеже сочтены. Вызвавший ее антициклон постепенно разрушается. На смену сухой и жаркой погоде приходят дожди и грозы. Первые из них достигнут нашей области уже в пятницу, 16 июля.

В пятницу на фоне гроз температура понизится до +25. Однако передышка будет временной. Уже в субботу снова вернутся ставшие привычными 31-32 градуса. Такой температурный фон сохранится и в понедельник. При этом все выходные над регионом будут греметь грозы и лить ливни. С повышением влажности в атмосфере появится духота. Настоящей прохлады можно ожидать лишь во второй половине следующей недели.