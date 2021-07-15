В Воронеже подрядчики не захотели ремонтировать театр драмы за 3,9 млн рублей

В Воронеже ни один подрядчик не решился ремонтировать театр драмы имени Кольцова. Об этом сообщает издание De Facto.

Результаты конкурса подвели 14 июля. За 3,9 млн рублей в объекте культурного наследия необходимо было отремонтировать кровлю, привести в надлежащее состояние паркетные полы в зрительном зале и кулуарах, а также полы сцены малого зала.

В этом году воронежский драмтеатр закрыл 234-й сезон. На финальном представлении труппа устроила капустник «Королевы не прощаются!». В легкой и ироничной форме с песнями и танцами под Little Big зрителям рассказали о спектаклях, которые сходят со сцены, и намекнули о грядущей премьере – труппа активно репетирует «Короля Лира».