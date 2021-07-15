В Воронеже снова начали дезинфицировать площадки и подъезды

Фото Алисы Ермаковой

Воронежские коммунальщики приступили к дезинфекции подъездов и площадок в соответствии с указом губернатора об усилении мер профилактики распространения коронавируса. Обработки проводятся ежедневно силами УК, ТСЖ и ЖСК.

Кроме поверхностей в подъездах, с которыми чаще всего контактируют жильцы (ручки дверей, поручни, кнопки лифтов, стены и т.д.), коммунальщики обрабатывают хлорным раствором элементы детского игрового и спортивного оборудования, расположенного на придомовых территориях.

Напомним, дезинфекцию детских площадок и подъездов проводили в первую волну пандемии, осенью 2020 года.