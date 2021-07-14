Липчанин попытался подкупить женщину-инспектора из Воронежа 30 тысячами рублей

1 июля на улице Пойменной города Воронежа инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого был 32-летний житель Липецкой области. Сотрудники ДПС сразу заподозрили, что мужчина пьян. Тот от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении (по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ). В этот же день мужчина в здание ГИБДД и предложил сотруднице полиции денежное «вознаграждение» за то, что о его «приключениях» никто не узнает.

Тут же он положил на стол в служебном кабинете 30 тысяч рублей. Сотрудница от взятки отказалась и сообщила о случившемся в дежурную часть. Взяткодатель был задержан. Ему теперь грозит куда более весомое наказание ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

- Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты переданные в качестве взятки денежные средства, допрашиваются свидетели, проведены необходимые осмотры и выемки, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.