В Воронеже выследили ассенизаторов-нелегалов, сливающих нечистоты в канализационные колодцы

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Специалисты воронежского водоканала объявили охоту на частных ассенизаторов, которые нелегально оказывают услуги населению по откачке выгребных ям. Поскольку договоров на утилизацию жидких отходов у частников нет, то содержимое цистерн они сливают в непредназначенные для этого канализационные колодцы. Это становится причиной загрязнения окружающей среды, нарушения в работе канализации и чудовищного запаха, который периодически донимает горожан.

За неделю сотрудники «РВК-Воронеж» при поддержке группы быстрого реагирования охранного предприятия зафиксировали два факта нелегального слива отходов: на улице Любы Шевцовой, 32а и Патриотов, 9н.

- Все собранные доказательства служба безопасности «РВК-Воронеж» направит в полицию, надзорные органы, региональный департамент природных ресурсов и в городское управление экологии для принятия мер, - сообщили в водоканале.

В компании напомнили, что официально стоки с автоцистерн в Воронеже принимают 4 пункта: в микрорайоне Подгорное, на ул. Витрука, 1, ул. Остужева, 39к, и ул. Холмистая 56и. Для снижения воздействия на окружающую среду и минимизации запахов, эти точки оборудованы специальными устройствами, не допускающими контакта жидкости с воздухом в момент слива.

- В обслуживаемых водоканалом пунктах приема канализационных стоков мы ведем контроль за тем, чтобы концентрация вредных веществ в сливаемой жидкости не превышала предельно допустимые нормы. Слив ЖБО в необорудованные для этого колодцы мы проконтролировать не можем, а в них может быть и кислота, и щелочь и все, что угодно. Также вредные пары в момент слива попадают в атмосферу, а жидкость может проливаться на почву. Кроме того, несанкционированный сброс стоков может нанести ущерб оборудованию и сетям водоотведения, — рассказал начальник цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей «РВК-Воронеж» Александр Потапов.