Рост продолжается: к 14 июля в Воронежской области коронавирус обнаружили еще у 447 человек

Общее число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области достигло 95 980. Только за последние сутки заражение выявили у 447 жителей. Об этом 14 июля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Выздоровевших также стало больше - 90 604. Медикам удалось за прошедший день поставить на ноги 355 пациентов.

Однако к 14 июля еще 24 человека не справились с последствиями коронавируса. Общее число умерших в нашем регионе от этого заболевания - 4 065.

Ранее мы писали, что почти 40% населения Воронежской области получили первый компонент вакцины от коронавируса.