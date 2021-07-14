Воронежский полицейский отказался от взятки в 75 тысяч рублей. Деньги предлагал 33-летний житель Краснодарского края, за что ему теперь и предстоит ответить (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

13 апреля 2021 года 39-летнего краснодарца доставили в отдел полиции в Богучарском районе Воронежской области за употребление наркотических средств. Мужчина успел позвонить своему приятелю в родной регион с просьбой привезти ему денег. Утром следующего дня на выручку приехал 33-летний житель Краснодарского края. Он предложил оперуполномоченному 75 тысяч рублей за «содействие в решении вопроса».

Полицейский объяснил, что происходящее - незаконно. Но товарищ все равно попытался передать 175 тысяч рублей, часть денег, по его словам, предназначалась оперуполномоченному, остальные – для передачи задержанному товарищу. Сотрудник от взятки отказался, сообщив о предложении в дежурную часть. Взяткодатель был задержан.

- В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, оперативными материалами, протоколами осмотров и выемок. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал и.о. руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Дмитрий Ананьев.