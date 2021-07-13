Во дворе воронежской многоэтажки коммунальщики "забыли" кучу веток

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Жители многоэтажного дома на улице Машиностроителей устали смотреть на гору веток, оставшихся во дворе после опиловки деревьев. Жалобы жильцов в «УК Мастер» не слышали. Тогда они обратились в Государственную жилинспекцию Воронежской области.

Инспектор выехал на проверку и оценил качество содержания придомовой территории. По итогам выдал управляющей организации предписания. Только после этого коммунальщики вывезли порубочные остатки с территории дома.

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