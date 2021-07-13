По воронежским дорогам пройдут колонны БТРов

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Воронежской области

В период с 12 по 30 июля по дорогам Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской

Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей пройдут колонны военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Движение военной техники всегда создает среди водителей и местных жителей ажиотаж и любопытство, но в Росгвардии напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.