На полки воронежских магазинов едва не попали 12 тонн опасного сыра

Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям задержали по пути на воронежские прилавки 12 тонн сыра неизвестного происхождения. Проанализировав электронные ветеринарные сопроводительные документы в информационной системе, специалисты обратили внимание, что в июне одно из предприятий получило от ООО "Авита" 22,3 кг сыра «Российский».

- Далее уполномоченное лицо общества-получателя, используя операцию объединения записей складского журнала, ввело в оборот уже 12 тонн сыра «Российский», а на следующий день по документам с внесенными ложными сведениями о происхождении этой продукции попыталось отправить 12 тонн сыра в реализацию, - пояснили в управлении.

Ведомство срочно исключило эти площадки со статусом «фантомная» и аннулировало учетную запись уполномоченного лица. Таким образом, продукту неизвестного происхождения закрыли путь в воронежские магазины.

Кстати, в течение одного только июня управление Россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» выявлено и исключено из реестра семь фантомных площадок, зарегистрированных на территории Воронежской области.