На воронежской трассе столкнулись восемь машин: скончался 12-летний ребенок

Фото из архива "КП".

Массовая авария, которая привела к гибели подростка, произошла в Богучарском районе около часа дня 13 июля. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на 729 км автодороги М4-«Дон» по направлению в сторону столицы столкнулись восемь машин: легковушки УАЗ «Патриот», «Хонда CR-V», «Опель Астра», «Рено Меган», а также грузовики «Скания», «Форд», «Мерседес», МАН.

По предварительной информации, на месте происшествия скончалась 12-летняя девочка, которая находилась в «Хонде». Еще три пассажира этого же автомобиля: четырехлетний ребенок, мужчина и женщина, - получили телесные повреждения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства аварии.