В Воронеже парикмахеры получали зарплату ниже МРОТ

Государственная инспекция труда Воронежской области помола восстановить права семерых работников парикмахерской «Людмила». В ходе внеплановой проверки инспектор выяснил, что парикмахеры получают зарплату ниже минимального размера, а за работу выходные и праздничные дни им не назначают повышенной оплаты, как того требует закон. В таких условиях сотрудники работали на протяжении года.

Гострудинспекция выдала руководству парикмахерской предписание произвести перерасчет и выплату доначисленной заработной платы. А виновных привлекли к административной ответственности.