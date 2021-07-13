Полицейская собака нашла загулявшую козу в Воронежской области

Коза ушла за 400 метров от дома Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

80-летняя пенсионерка из села Ковалево Лискинского района сообщила в полицию о пропаже домашней козы по кличке «Малышка». Женщина привязала животное на лугу пастись, а, когда вернулась забрать, то не обнаружила его на месте.

- Оперативный дежурный направил по указанному адресу полицейского кинолога старшего сержанта полиции Андрея Шаляпина вместе с восточно-европейской овчаркой «Бонни», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Женщина отвела полицейского с овчаркой к месту, где оставила козу. Оттуда собака взяла след, который вел к железнодорожным путям примерно в 400 метрах от дома хозяйки. После рельсов на щебеночной насыпи следы терялись, но кинолог прошел еще несколько сотен метров в указанном собакой направлении и заметил пропавшее животное. Козу вернули хозяйке.

Пенсионерка позвонила в дежурную часть и поблагодарила полицейских за их труд и неравнодушие к проблемам граждан.