Снятого клеща можно сдать на исследование Фото: из архива «КП»

На 12 июля 2021 года от укусов клещей пострадали 1817 жителей Воронежской области. Это на 1,7% больше, чем в 2020 году. Тогда зарегистрировали 1785 укусов. Эпидемиологи отмечают, что обращаемость пострадавших от укусов клещей в этом году не превышает среднемноголетних значений.

Для профилактики укусов от клещей обработали 782,1 га в местах отдыха людей, в том числе 230 га на территории летних оздоровительных учреждений. По итогам проверок на обработанных территориях клещей не обнаружили.

Врачи напоминают, что присосавшегося клеща можно сдать на исследование в лабораторию по адресу: Воронеж ул. Космонавтов д.21, график работы: понедельник – пятница с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.