Воронежцев предупреждают о 36-градусной жаре

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский гидрометцентр сообщил об аномальной жаре, которую ожидают на территории области в ближайшие дни. В отдельных районах 14 и 15 июля температура воздуха поднимется до 35-36 градусов выше нуля.

В связи с этим спасатели просят жителей региона проявлять осторожность и учитывать прогноз при планировании дня. Людям с хроническими болезнями надо всегда иметь при себе необходимые лекарства.

- При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.