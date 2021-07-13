В Воронеже на станции "Отрожка" ударило током подростка

Врачи сражаются за жизнь ребенка Фото: из архива «КП»

Вечером 12 июля от удара током на железнодорожной станции «Отрожка» пострадал 16-летний подросток. Ради эффектных фотографий он пытался залезть на крышу грузового поезда и получил электрический разряд от высоковольтной линии. У подростка ожоги 30% кожи, с места ЧП его госпитализировали в ожоговое отделение.

По факту ЧП транспортная полиция проводит проверку.

В дни летних канукул, дети зачастую остаются без присмотра взростых, и с ними происходят трагедии. Так, 8 июля в озере Круглое Рамонскогого района во время купания компании подростков утонул 16-летний мальчик.