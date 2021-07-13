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Происшествия13 июля 2021 10:09

В Воронежской области пьяный мотоциклист с двумя пассажирами налетел на упавшее дерево

Всем троим потребовалась помощь врачей, среди пострадавших – 7-летний ребенок
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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В понедельник в Павловском районе 40-летний водитель мотоцикла «Иж Юпитер» устроил ДТП. Мужчина сел за руль пьяным, да еще и взял пассажиров – 41-летнюю женщину и ее 7-летнего ребенка.

Двигаясь по грунтовой дороге от реки Дон через лесополосу в селе Большая Казинка, водитель налетел на упавшее на дорогу дерево. В результате столкновения с препятствием все трое получили различные травмы и самостоятельно обратились к больницу. Там водителю провели медосвидетельствование, экспертиза выявила в его крови 0,570 мг/л алкоголя.

По факту аварии полицейские начали проверку.