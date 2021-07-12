Худрук Воронежского драмтеатра сыграет Короля Лира

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кольцовский театр закрыл сезон 9 июля. Но труппа уже приступила к репетициям новой постановки. Осенью театр готовится показать «Короля Лир» по одноименной пьесе Шекспира. Ставит спеактакль приглашенный режиссер Зураб Наноблишвили. А играть в масштабной премьере главную роль будет худрук Воронежского драмтеатра Владимир Петров.

С премьеры на Большой сцене "Короля Лира" начнется 235-й сезон. Она пройдет 1 октября. Напомним, зрители вернутся в уже новый интерьер зала - за лето в театре собираются сделать ремонт, в частности отциклевать.

Впрочем, встретиться с артистами воронежцы смогут уже в сентябре: до начала сезона будут показывать спектакли на малой сцене театра.