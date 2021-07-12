На переезде в Воронежской области «Форд Фокус» столкнулся с локомотивом

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром 12 июля на пересечении автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка-Шувалово» и железнодорожной ветки ЮВЖД. Там в 9.10 столкнулись легковушка и тепловоз.

По предварительным данным полиции, 22-летний водитель «Форда Фокус» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где с локомотивом без состава, который вел 54-летний машинист. Водитель иномарки и его 54-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в больницу.

Напомним, ранее в ЮВЖД сообщили, что с локомотивом столкнулась «девятка».