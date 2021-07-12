На железнодорожном переезде под Воронежем локомотив протаранил ВАЗ: двое в больнице

Два человека пострадали утром 12 июля в аварии на железной дороге в Воронежской области. Около 9.30 на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Разъезд 44 км - Шипов Лес в Павловском районе, локомотив снес легковушку. По данным Юго-Восточной железной дороги, причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения шофером автомобиля.

- Водитель ВАЗ-2109, игнорируя запрещающие показания переездной автоматической сигнализации, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось, - сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Водителя и пассажира «девятки» госпитализировали.

На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.