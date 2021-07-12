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Общество12 июля 2021 16:45

В Воронеже повисшие провода перекрыли автобусам проезд к остановке

Маршрутки высаживали пассажиров на проезжей части
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: СОЦСЕТИ

Воронежцы в соцсетях пожаловались на провисшие над проспектом Патриотов провода у памятника танкистам. На фото в паблике "Мой и твой Воронеж" видно, что провода висят ниже человеческого роста, так что из-за этого маршрутки не могу подъехать к остановке и вынуждены высаживать пассажиров на проезжей части.

- На место выехали специалисты для установления причины провисания проводов, а также выяснения собственника, который и должен будет в сжатые сроки устранить проблему, - сообщили в мэрии Воронежа.