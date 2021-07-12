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Происшествия12 июля 2021 15:58

В Воронежской области водитель без прав дал автоинспекторам 1400 рублей, чтобы не составлять протокол

И обещал еще 15 тысяч
Ярослав ИВАНОВ
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Под следствие попал 30-летний житель Лисок за взятку сотрудникам ГИБДД. В конце июня его остановили утром для проверки документов. И оказалось, что главного документа - удостоверения на право управления транспортным средством - у него и нет.

30-летний мужчина предложил сотрудникам полиции 16 тысяч рублей за несоставление протокола. Прямо в машине ГИБДД он положил 1 410 рублей под рычаг стояночного тормоза и пообещал передать оставшиеся 15 тысяч рублей после снятия их в банкомате.

Теперь нарушителю придется ответить и за отсутствие прав и за взятку. Мужчине грозит до восьми лет заключения.