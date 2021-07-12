Жительницу Воронеже дистанционный лже-попутчик обокрал на 9000 рублей

28-летняя жительница Воронежа стала жертвой мошенников, промышляющих на сервисе поиска попутчиков. Женщин хотела съездить в Астрахань и сэкономить. Она изучила предложения на портале по поиску попутчиков и через приложение отправила заявку на поездку.

Спустя некоторое время с ней через мессенджер связался неизвестный и предложил перевести оплату за поездку через приложение. Попутчик прислал ссылку, перейдя по которой, женщина ввела свои банковские реквизиты и перевела требуемую сумму. Но через некоторое время попутчик сообщил, что деньги не поступили и заверил женщину, что они похищены. Он предложил проверить банковский счет, а для этого сообщить персональные данные. После того, как дама их продиктовала, с ее счета исчезли средства. В общей сложности она лишилась более 9000 рублей. То есть вместо экономии она потеряла больше денег и при этом никуда не съездила.

Правоохранителями сообщают, что как правило, жертвами мошенников становятся интернет-пользователи, которые через различные приложения и мессенджеры вступают в дистанционное общение с неизвестными и безоговорочно доверяют любой поступающей информации.