Жителю Воронежской области заплатили 5000, чтобы получить по его документам 6,4 млн рублей фиктивной зарплаты

Прокуратура в ходе проверок банков выявила множество фактов представления в банковские организации поддельных документов с целью получения наличных.

Например, в августе 2020 года житель Лискинского района представил в банк заявление о предъявлении исполнительного документа и перечислении со счетов одной из организаций в свою пользу 6,4 млн рублей, а также удостоверение комиссии по трудовым спорам.

- Согласно вышеуказанным документам, фирма обязана выплатить якобы своему сотруднику, работающему в должности коммерческого директора, заплату за период с декабря 2019 года по июль 2020 года - 6,4 млн рублей. Когда гражданина, в чью пользу должны были быть перечислены деньги, в прокуратуре опросили, выяснилось, что в организации он никогда не работал, зарплату не получал, в заседаниях комиссии по трудовым спорам участия не принимал, удостоверения комиссии в банки не предъявлял. Оказалось, за вознаграждение в 5 000 рублей он предоставил свой паспорт незнакомым лицам, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

По подобным основаниям возбудили пять уголовных дел за подделку документов.