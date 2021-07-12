В Воронеже проведут мониторинг детских площадок

Другой совместный проект, который стартовал в Воронеже еще весной, касается ремонта подъездов многоквартирных домов, где расположены квартиры ветеранов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже проверят безопасность детских площадок и приведут в порядок ряд придомовых территорий. 9 июля такую инициативу обсудили глава города Вадим Кстенин и член центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Проект «Безопасность детства» на протяжении нескольких лет проводят активисты «Молодежки ОНФ» при поддержке уполномоченной по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой.

- Свободное время дети проводят на улице, на площадках. Суть акции: пройти по таким территориям и оперативно удалить опасные предметы. Бывает, где-то штырь торчит и его надо спилить, где-то забор поправить. Надеюсь, и граждане подключатся, ведь их дети гуляют в этих местах, - предложил Игорь Кастюкевич.

Вадим Кстенин поддержал идею. Ожидается, что будет собрана комиссия, которая по единой инструкции, проверит места для игр мальчишек и девчонок.

Игорь Кастюкевич рассказал о работе воронежских волонтеров в республике Крым после обрушившегося на регион мощного циклона Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Другой совместный проект, который стартовал в Воронеже еще весной, касается ремонта подъездов многоквартирных домов, где расположены квартиры ветеранов. Стартовавшую в нашем городе акцию уже подхватили в других регионах. Мониторинг в Воронеже показал, что различный ремонт требовался 80 подъездам. В половине случаев достаточно было небольшого «косметического» вмешательства. В 15 подъездах сегодня ремонт уже завершен, еще в 9 продолжается.

- Конечно, темпы работ не очень высокие: есть сильные управляющие компании, есть не очень. Но графики мы составили, дело доведем до конца, - отметил мэр и добавил, что проект нашел живой отклик.

На встрече также обсудили работу воронежских волонтеров в республике Крым после обрушившегося на регион мощного циклона. Стихийное бедствие привело к затоплению части городов. Среди тех, кто отправился помогать тамошним жителям - трое девушек из Воронежа: Елена Округова, студентка лесотехнического университета, Яна Маркина, студентка воронежского ГАУ им. Императора Петра 1 и Сайдат Рассулова, которая уже не учится, а работает.

- Мы командой «Молодежка ОНФ» с 21 июня работаем в республике Крым. И было очень приятно увидеть среди добровольцев воронежцев. Трое девушек приняли участие в ликвидации ЧС. Это, определенно, поступок, - подчеркнул Игорь Кастюкевич и предложил поощрить девушек.

- Это прекрасный пример для всех. Конечно, они достойны, чтобы мы чествовали их в стенах мэрии, - ответил Вадим Кстенин.