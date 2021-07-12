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Общество12 июля 2021 13:41

Воронежец ездит по подземному переходу на квадроцикле

Мужчину видят не в первый раз на «Олимпике»
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: СОЦСЕТИ

Воронежцы в соцсетях обсуждают поведение квадроциклиста, разъезжающего по подземному переходу, дискуссия развернуалсь в одном из городских пабликов. Мужчину заметили в подземном переходе у спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Как отмечают в комментариях горожане, квадроциклист там ездит не в первый раз. От таких поездок в переходе начала отваливаться плитка. И горожане переживают, что мужчина может наехать в переходе на пешеходов, не ожидающих такого сюрприза.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента и установления личности водителя.