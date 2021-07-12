В Воронежской области появится экотропа для знакомства с русской выхухолью

Фото с сайта Хоперского заповедника

Хоперский заповедник принял победил в конкурсе грантов «Красивый мир», который проводил фонд «Красивые дети в красивом мире». Он представил проект экологической тропы «Самый русский зверь» (выхухоль) в номинации «Экологическое просвещение». Недавно заповедник приступил к реализации проекта.

Маршрут, который примет первых посетителей летом 2022 года, пройдет в том числе и по заповедному озеру Большое Голое.

- Вы узнаете много нового и интересного не только об особенностях биологии русской выхухоли, но и о научных исследованиях проводившихся и проводимых в Хоперском заповеднике для изучения этого скрытного вида, а также о его роли в природе и его взаимосвязях с другими обитателями Хоперского леса, - рассказали в Хоперском заповеднике.