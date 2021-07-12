В Воронеже от столкновения с BMW перевернулась «Лада Гранта»

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Около 16.00 в Воронеже на Лизюкова произошла авария с переворотом. При столкновении BMW, которой управляла 30-летняя автоледи, c «Ладой Гранта» под управлением 37-летнего водителя опрокинулась отечественная легковушка. Повезло, что рядом находился наряд ГИБДД. Один из автоинспекторов сообщил об аварии в систему 112 и вызвал на место ДТП службы экстренной помощи. В это время другой сотрудник полиции отключил зажигание, чтобы избежать возгорания автомобиля, и стал вытаскивать людей из перевернувшейся машины.

Серьезно пострадала пассажирка, приехавшие медики диагностировали у нее перелом ключицы со смещением и забрали ее в больницу. До приезда «Скорой» автоинспекторы оказали пострадавшей первую доврачебную помощь. В машине находился еще 11-летний мальчик, который пожаловался автоинспекторам на головокружение. Инспекторы ГИБДД помогли выбраться ребенку и напоили его водой.

Водители машин в результате аварии не пострадали.