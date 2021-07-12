В Воронеже задержали уличного грабителя, который подслушал разговор жертвы о деньгах в автобусе

В Воронеже очень быстро поймали уличного грабителя, который отобрал у прохожего сумку. Инцидент произошел вечером 11 июля. 43-летний воронежец возвращался домой, когда на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте на него кто-то напал, толкнул в спину, отобрал и убежал. В сумке было 25 тысяч рублей и мобильный телефон.

Оперативники отсмотрели записи камер наружного видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого, запросили записи из салона автобуса, в котором ехал потерпевший и при более детальном изучении смогли установить личность нападавшего. 35-летнего подозреваемого задержали, в полиции он признался, что план нападения у него возник еще в автобусе, где он случайно подслушал разговор потерпевшего со знакомым по телефону.

Теперь ему светит срок за грабеж.