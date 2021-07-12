Где в Воронеже отключат горячую воду с 12 июля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже коммунальщики продолжают ремонт теплотрасс и котельных, готовя оборудование к отопительному сезону. Кому из воронежцев ждать отключения горячей воды в связи с этим с 12 июля, в нашем графике.

Железнодорожный район

С 12 по 25 июля

ул. Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а,17а, 17в, 17г, 17д, 17е, 17/4,

пер. Павловский, 56, 64а, 64б, 64в.

Левобережный район

С 12 по 23 июля

ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д,

ул. Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б,

ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4,

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24,

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13,

ул. Ленинский пр-т, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77,

ул. пер. Парашютистов, 4, 10,

пер. Гвардейский, 2, 4,

ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б,

ул. Нижняя, 73,

ул. Ленинградская, 82в.

Коминтерновский район

С 13 по 26 июля

ул.Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8,

ул.Лидии Рябцевой, 28, 28а, 48/1, 50,

пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159,

ул.9 Января, 87, 110,

ул.Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5,

ул.Геращенко, 1, 3, 4,

ул.Загородная, 7, 7а, 15;

ул.Керамическая, 31, 33, 42,

Подклетенская, 19, 21,

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10,

пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21,

ул.Багрицкого, 1,

ул.Машиностроителей, 13/1, 45,

Электросигнальная, 4,

ул.Красных зорь, 38,

ул.Солнечная, 23, 27, 10,

пр. Ясный, 4,

Московский пр., 28, 30.

С 15 по 28 июля

ул. Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5,

ул. Республиканская, 74.

Центральный район

С 15 по 28 июля

ул. Шишкова, 144.